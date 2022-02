Tennistavolo Sassari: la A2 maschile sfida la capolista Ennio Cristofaro

Dopo il tris di vittorie il Tennistavolo Sassari è alla caccia di un’impresa. La squadra sassarese, terza in classifica, è infatti di scena domenica alle 15.30 a Casamassima, sul campo della capolista TT Ennio Cristofaro. La formazione pugliese è l’unica imbattuta nel girone B della A2 maschile: 6 vittorie e 4 pareggi.(nella foto , Marco Poma)



Il terzetto è composto da Antonio Pellegrini, Samuel Tobi Falana e Gerolamo Roberto Minervini. L’allenatore è Massimiliano Mondello, il pongista italiano più titolato con ben 11 scudetti, 10 titoli italiani individuali assoluti, 8 nel doppio maschile e 5 nel doppio misto.

All’andata il Tennistavolo Sassari ha perso 4-2 dopo un match combattutissimo. Basti ire che il punto della vittoria del Casamassima è stato ottenuto da Minervini su Marc Sinigaglia solo al quinto set e col punteggio di 11-9.

Per Marco Poma, Ganiyu Ashimiyu e lo spagnolo Adrian Morato una sfida che al di là del risultato può dire tantissimo sulla stagione.

Ganiyu Ashimyu



Le altre squadre – Trasferta domenicale anche per la B2 maschile, sul campo del Muravera (alle 10). La formazione sassarese è attualmente al secondo posto. All’andata netto successo del Tennistavolo Sassari per 5-0. In campo Luca Baraccani, Abayomi Segun Olawale e Tonino Pinna.

Adrian Morato



Derby in trasferta pure nella C1 maschile, per il girone O: appuntamento sabato alle 16 nella sala ex Enaoli di Iglesias per affrontare l’ultima in classifica. Attenzione però, l’unica vittoria dell’Iglesias è stata ottenuta proprio contro i sassaresi all’andata: 5-3.

Foto di Maurizio Scanu