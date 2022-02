Luciano Spalletti rammaricato per il rigore concesso dall’arbitro Kovacs che ha permesso al barcellona di parfeggiare il match:”

“Il braccio non è così aperto e non puoi correre con le mani dietro nello scatto- ka spiegato Spalletti – poi tocca solo il mignolo e la palla non cambia direzione. Io posso essere disponibile quanto volete, meritato il pareggio, ma non c’era rigore”