Dopo la sconfitta col Porto, Maurizio Sarri è fiducioso e continua a credere alla qualificazione in vista del match di ritorno.

Dispiace che il primo tempo sia finito in parità perché c’era la possibilità di chiuderlo in vantaggio, ma per il ritorno è ancora tutto aperto ha spiegato il tecnico della Lazio . “L’unico neo della gara è stato l‘approccio all’inizio del secondo tempo – ha aggiunto -. Era chiaro che avrebbero iniziato forte e abbiamo preso gol subito”.