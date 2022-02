La Junior torna tra le mura amiche ospitando il Trieste.

Archiviata l’amara trasferta di Lavis contro il Pressano, torna nella Palestra Zizzi la Junior Fasano, che domani sera alle 20 ospiterà il Trieste nella terza giornata di ritorno della Serie A Beretta (invertitasi in calendario con la quarta, disputatasi lo scorso weekend).



Chiamata alla reazione la formazione capitanata da Flavio Messina, sempre in testa al campionato ma con un vantaggio inferiore sulle inseguitrici, ed attesa da una gara che si preannuncia certamente non semplice contro la compagine giuliana, allenata da Fredi Radojkovic, ottava in graduatoria ed alla ricerca di punti preziosi per allontanare definitivamente le zone calde della classifica.

<<Abbiamo la necessità di invertire la rotta – dichiara coach Francesco Ancona – e dobbiamo farlo domani, pur sapendo che servirà la migliore Junior per battere un mai domo Trieste>>.

La sfida, che sarà arbitrata dai sig.ri Carlo Dionisi e Stefano Maccarone, sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSports.

Completano il quadro di giornata gli incontri: Cassano Magnago-Conversano, Merano-Carpi, Bolzano-Appiano e Siracusa-Rubiera. Riposerà il Pressano, mentre è rinviata a data da destinarsi Bressanone-Sassari.

Antonio Latartara