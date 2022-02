Atalanta, Gasperini:” è un momentaccio”

Gian Piero Gasperini da una parte si gode la vittoria in rimonta contro l’Olympiacos, dall’altra è preoccupato per l’emergenza della sua squadra.

“Le partite in Europa sono sempre difficili, trovi squadre leader nei loro campionati con giocatori che possono farti gol in qualunque momento – ha spiegato il tecnico dell’Atalanta – Là troveremo un ambiente molto caldo, ma potremo giocare una partita migliore. Abbiamo fiducia, ma la qualificazione è tutta da giocare“. Nota stonata l’infortunio di Muriel: “E’ davvero un momentaccio, abbiamo tutti gli attaccanti infortunati. Cerchiamo di sopperire nel modo migliore”.