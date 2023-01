Napoli, Spalletti:”abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità”

E’ un Luciano Spalletti un pò amareggiato dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Cremonese agli ottavi Coppa Italia. Ciò non toglie che il tecnico del napoli sta facendo un grande lavoro , vista la posizione in testa alla claassifica del Napoli.

Non siamo stati bravi come sempre a gestire la palla anche se la partita era in completa sicurezza. Potevamo riuscire a chiuderla prima”. Luciano Spalletti analizza così la sconfitta ai rigori contro la Cremonese e l’eliminazione del Napoli agli ottavi di Coppa Italia. “Abbiamo fatto degli errori, abbiamo subito delle situazioni in area di rigore e in una di queste ci hanno fatto gol – ha detto il tecnico degli azzurri a Mediaset -Poi non siamo stati precisi , abbiamo,preso i gol su palle perse mentre impostavamo a e poi ai rigori loro sono stati bravissimi. Bisogna far loro i complimenti”.