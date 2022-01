Serie A: Udinese-Salernitana (3-0) a tavolino e 1 punto di penalizzazione alla squadra campana

La decisione del Giudice Spoetivo. La partita non disputata lo scorso dicembre per la mancata presentazione della squadra granata a Udine.

Assegnata la vittoria 3-0 a tavolino all’Udinese con un punto di penalizzazione inflitto alla società campana in base alle sanzioni previste dall’articolo 53. Secondo il Giudice, la Salernitana non ha ha messo in opera fin da subito le cautele necessarie per la disputa del match non dispoutato a causa del numero di postivi al Covid interni alla Salernitana per la quale l’Asl aveva disposto l’obbligo di quarantena

La Salernitana potràfare ricorso alla Corte Figc d’Appello.

Foto di Leonardo Bellafemina