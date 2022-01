Serie A: Fiorentina -Genoa 6-0

Goleada della Fiorentina nell’ultimo match della 22^ giornata Serie A:

La Firoentina dilaga contro i Genoa. Al 9′ calcio di rigore Saponarta messo giù in area, dal dischetto Vlahovic , il cucchiaio neutralizzato da Sirigu in due tempi.

La Viola è padrona del campo e non si perde d’animno, così al 15′ passa in vantaggio: Gonzalez inventa con un filtrante per Vlahovic che prova con la punta a battere Sirigu, che si supera ancora una volta. Ma sulla respinta il più lesto è Odriozola che con il mancino segna il suo primo gol in Italia.

Il Genoa è frastornato esprime poca grinta anche nelle oppurtunità in contropiede.

Al 34’ arriva il raddoppio: Torreir ruba palla a centrocampo e il lancia rBiraghi , cross di sinistro del difensore esterno per Bonaventura , la prima conclusione è respinta da Sirigu , il tap-in sulla seconda vola in fondo alla rete.Il Genoa è alle corde , così al 42’ Biraghi con una punizione capolavoro trova il suo terzo gol in campionato, magistrale la conclusione del capitano.

Nella ripresa e la Fiorentina rientra in campo con la stessa cattiveria e dilaga. Dopo 5 minuti trova il poker: lancio preciso di Bonaventura per Vlahovic che controlla al meglio e supera Sirigu con un pallonetto, questa volta ben calibrato. Il match diventa un tiro a segno nello specchuo della porta difesa da Sirigu costretto a capitolare ancora ancora al 68’ e ancora per una punizione di Biraghi. Al 77′ firma Torreira, di testa, su cross del neo arrivato Ikonè. firma il 6-0.



IL TABELLINO

FIORENTINA-GENOA 6-0

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Odriozola , Milenkovic , Igor , Biraghi (25′ st Terzic ); Torreira (34’ st Pulgar ), Bonaventura (25’ st Duncan), Maleh ; Saponara (25′ st Ikoné ), Vlahovic , Nico Gonzalez (25′ st Callejòn). A disp.: Dragowski, Castrovilli, Kokorin, Nastasic, Piatek, Sottil, Venuti. All.: Italiano

Genoa (4-3-1-2): Sirigu ; Hefti , Ostigaard , Vanheusden , Calafiori (1′ st Bani ); Rovella , Badelj , Sturaro (1′ st Ekuban ); Portanova (1′ st Melegoni ); Yeboah , Destro (79’ st Buksa). A disp.: Andrenacci, Caicedo, Cambiaso, Galdames, Marchetti, Masiello, Pandev. All.: Konko

Arbitro: Maresca

Marcatori: 15’ Odriozola, 34’ Bonaventura, 42’ Biraghi, 50’ Vlahovic, 69’ Biraghi, 77’ Torreira

Ammoniti: Torreira (F), Calafiori (G), Portanova (G), Sturaro (G)

Espulsi: –

Note: al 10′ Sirigu para un rigore a Vlahovic