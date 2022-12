Le Amichevoli: Roma sconfitta a Cadice

Vincono Lazio e Atalanta rispettivamente contro Hatayspor e Nizza. Pari tra Torino e Almeira

Giallorossi sconfitti dal Cadice (5-2)

Gli spagnoli passano 3-0 sfruttando al meglio la superiorità numerica per quasi tutta la partita. Vantaggio andaluso con Alcaraz al 24’, dieci minuti dopo il rosso diretto a Vina, nella ripresa raddoppio di Bongonda e ancora Alcaraz e per Mourinho è una sconfitta pesante. Sorridono invece Lazio (5-2 all’Hatayspor) con reti di Vecino, Immobile su rigore, Pedro, Zaccagni e Romero che rispondono ai gol di El Kaabi e Ze Luis. L’Atalanta passa 3-0 a Nizza , reti di Hojlund e Zapata in quattro minuti tra il 18’ e il 22’ del primo tempo e di Boga nel recupero. pari per il Torino con l’Almeria.