Eurolega: bella rimonta della Virtus contro il Maccabi

I ragazzi di Scariolo supera la formazione israeliana 78-73

Con un super ultimo quarto la Virtus Bologna conferma il buon momento di forma in Eurolega e coglie la seconda vittoria consecutiva. Dopo il successo con l’Alba Berlino, la squadra di Scariolo si impone in casa anche contro il Maccabi Tel Aviv col punteggio di 78-73 grazie a un super finale di partita e a una rimonta da -7 negli ultimi minuti. Protagonisti Hackett e Teodosic con 15 punti ciascuno, per gli israeliani bene Brown con 18 trasformazioni. Prossima sfida per la Virtus Bologna in Eurolega giovedì 22 in casa del Baskonia.