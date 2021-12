Uefa Nations League: sorteggio sfortunato per l’Italia

L’urna di Nyon, infatti, ha riservato agli Azzurri teste di serie due big del calcio mondiale come Germania e Inghilterra (quest’ultima sconfitta nella finale di Euro 2020), oltre all’Ungheria, Cenerentola del gruppo 3. Il via a giugno 2022.

Non è davvero un momento fortunato sul fronte sorteggi per la nostra Nazionale. Dopo gli spareggi mondiali (Macedonia del Nord e la vincente di Portogallo-Turchia), la Dea Bendata si è ancora girata dall’altra parte, regalando a Chiellini e compagni due avversarie davvero toste e agguerrite.

Le prime classificate si qualificheranno alla Final Four in programma nel giugno 2023, mentre le ultime classificate retrocederanno nella Lega B. I match del girone si disputeranno tra giugno e settembre 2022 e quattro delle sei giornate di gara verranno giocate a giugno per via della programmazione invernale della Coppa del Mondo di Qatar 2022.

I GIRONI DELLA LEGA A

Gruppo 1: Francia, Danimarca, Croazia, Austria

Gruppo 2: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Italia, Germania, Inghilterra, Ungheria

Gruppo 4: Belgio, Olanda, Polonia, Galles



LE DATE

Giornate 1 e 2: 2–8 giugno 2022

Giornate 3 e 4: 8–14 giugno 2022

Giornate 5 e 6: 22–27 settembre 2022

Sorteggio Finals: da confermare

Semifinali: 14 e 15 giugno 2023

Finale e finale terzo posto: 18 giugno 2023

Spareggi: 21–23 e 24–26 marzo 2024