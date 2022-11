Globe Soccer: Osimhen premiato miglior giovane calciatore. Premiati Maldini, Massara, Galliani e Ibrahimovic

Ai Globe Soccer Awards l’attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato eletto come miglior giovane calciatore al mondo.. Osimhen ha trionfato nella categoria in cui era stato inserito tra sette giocatori, battendo in volata Gavi del Barcellona e Valverde del Real Madrid.

Premi anche per Galliani , Maldini e Ibrahimovic

Maldini-Frederic Massara e l’ad del Monza Adriano Galliani a cui è stato assegnato un premio per la carriera da dirigente e quello dal calciatore a Zlatan Ibrahimovic.

GLI ALTRI PREMI DELL’EDIZIONE 2022

Miglior scout: Juni Calafat (Real Madrid)

Miglior trasferimento: Erling Haaland dal Dortmund al Manchester City

Premio alla carriera d’agente: René Ramos

Miglior direttore sportivo: Paolo Maldini e Frederic Massara

Miglior settore giovanile: Benfica

Club femminile dell’anno: Olympique Lyonnais

Miglior club maschile al mondo: Real Madrid

Miglior calciatrice dell’anno: Alexia Putellas (Barcellona)

Miglior agente dell’anno: Jorge Mendes

Premio alla carriera da allenatore: Unai Emery

Premio alla carriera da dirigente: José Angel Sanchez (Real Madrid)

Presidente dell’anno: Florentino Perez (Real Madrid)

Miglior allenatore dell’anno: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Miglior calciatore dell’anno: Karim Benzema (Real Madrid)

Premio alla carriera da dirigente: Adriano Galliani

Miglior difensore di tutti i tempi: Sergio Ramos

Premio alla carriera: Romario

Premio alla carriera: Wayne Rooney

Premio alla carriera: Zlatan Ibrahimovic (Milan)

Giocatore dell’anno per i tifosi: Mohamed Salah (Liverpool)