Primo successo per Rafa Nadal: sconfitto Casper Ruud in due set per salutare nel migliore dei modi Torino

. Un successo inutile ai fini della qualificazione per il maiorchino che era già stato eliminato, ma rende meno amara una settimana difficile. Lo spagnolo, tuttavia, si dimostra ancora una volta un grande atleta e propositivo per il 2023.