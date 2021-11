Il giovanissimo libero Melissa Sibilio, convocata per le selezioni nazionali giovanili.

La giovanissima Melissa Sibilio, atleta in forze a Il Podio Volley Fasano convocata alla selezione per un processo selettivo per la Nazionale Femminile 2021/2022 rivolto i nati dal 2006 in poi.

Allenamento che si è tenuto presso il PalaCarbonara di Bari alla presenza del vice selezionatore regionale femminile Angelo Polignano e dal componente staff processi selettivi nazionali femminili Pierluigi Zambetta. Ben 10 le convocate da tutta la Puglia, tra cui la nostra piccola Melissa che accompagnata in loco dal presidente Renzo Abete e dal suo coach Paolo Totero ha dato sfoggio delle sue preziose capacità tecnico/tattiche che da qualche settimana gli valgono il posto titolare nella formazione senior de Il Podio Volley Fasano che milita nel campionato nazionale di serie B2. Vivissima la soddisfazione espressa dalla società biancoazzurra per una convocazione di spessore nazionale. “Siamo molto felici per la convocazione di Melissa in questa selezione – afferma coach Paolo Totero, responsabile settore giovanili Il Podio Volley Fasano – che rappresenta per noi il giusto premio al lavoro svolto nei settori giovanili della nostra società. In questi anni stiamo lavorando intensamente per creare un gruppo di ottimo livello costruito esclusivamente in casa”.

Michele Cavallo