Serie A – Hellas Verona – Milan 1-2

Tonali all’81 autore del gol decisivo

ll Milan batte il Verona 2.1 . Rossoneri a-3 dal Napoli capolista.

Al Bentegodi esordio di Bocchetti sulla panchina scaligera. Il Milan parte bene e ià al 9′ passa in vantaggio grazie a un autogol do Veloso su incursione di Leao.

Il pareggio dell’Hellas al 19′, di Gunter, determinante la deviazione di Gabbia.

Nella ripresa Piccoli di testa prende una clamorosa traversa, poi nel finale il gol del centrocampista che rovina il debutto sulla panchina scaligera di Bocchetti.



IL TABELLINO

VERONA-MILAN 1-2

Verona (3-4-2-1): Montipò ; Hien 6, Gunter , Magnani (25′ st Cabal ); Faraoni , Tameze (20′ st Hongla 5), Veloso5, De Paoli ; Verdi (26′ st Kallon ), Hrustic (9′ st Piccoli ); Henry (20′ st Djuric ). A disp.: Chiesa, Perilli, Berardi, Terracciano, Praszelik, Suleman. All.: Bocchetti

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu ; Kalulu , Gabbia, Tomori , Theo Hernandez ; Tonali, Krunic (15′ st Pobega ); Diaz (1′ st Rebic ), Adli (15′ st Bennacer ), Leao (37′ st Thiaw ); Giroud (1′ st Origi ). A disp.: Mirante, Jungdal, Dest, Ballo-Touré, Vrancx, Bakayoko, Messias. All.: Pioli

Arbitro: Massa

Marcatori: 9′ aut. Veloso (M), 19′ Gunter (V), 36′ st Tonali (M)

Ammoniti: Magnani (V), Hongla (V), Faraoni (V), Theo Hernandez (M)Espulsi: –

Note: Al 40′ ammonito Bocchetti (V) per proteste