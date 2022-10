Lazio :Immobile, si teme un lungo stop. Esito tra 48 ore

Non arrivano buone notizie per Ciro Immobile sostituito al 28’ del primo tempo dopo aver accusato un problema muscolare al flessore della coscia sinistra nel match contro l’Udinese terminato 0-0.

“Immobile ha avuto un risentimento al bicipite femorale sinistro, ora aspetteremo le prossime ore per stabilire diagnosi e tempi di recupero – ha spiegato Rodia coordinatore staff medico della Lazio – Serviranno infatti un paio di giorni per capire l’esatta evoluzione del quadro clinico”. “È accaduto sui flessori sinistri dove non aveva mai avuto sofferenza o lesioni, questo è un dato che dobbiamo considerare”, ha aggiunto ai microfoni di Lazio Style Channel