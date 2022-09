Torino-Sassuolo 0-1. Neroverdi all’ultimo respiro

Il sassuolo batte il Torino 1-0. Al 93′ il gol di Alvarez pescato da Dionisi dalla panchina.

Match bloccato con poche occasioni regalate dalle due squadre allo stadio Grande Torino.

Al 37′ Lazaro trova la via del gol che, però, viene annullato per un fuorigioco di Vlasic. Nel finale di tempo, grande parata di Milinkovic-Savic sulla girata di Frattesi. Nella ripresa non succede praticamente nulla fino all’acuto del bomber uruguaiano ex Penarol.

Da segnalare nel sassuolo il debutto in serie A del giovane D’Andrea.

IL TABELLINO

TORINO-SASSUOLO 0-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji 6 (33′ st Zima ), Schuurs , Buongiorno ; Singo , Linetty , Lukic , Lazaro (13′ st Ola Aina ); Vlasic , Radonjic (13′ st Pellegri ); Seck (13′ st Sanabria ). A disp: Berisha, Gemello, Bayeye, Karamoh, Ilkhan, Adopo, Garbett. All.: Juric

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Toljan , Ayhan , Ferrari, Rogerio ; Frattesi , Lopez , Harroui (21′ st Thorstvedt ); D’Andrea (21′ st Ceide ), Pinamonti (41′ st Alvarez ), Laurientè . A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Henrique, Obiang, Antiste, Kyriakopoulos. All.: Dionisi

Arbitro: Baroni

Marcatori: 48′ st Alvarez (S)

Ammoniti: Buongiorno (T), Lazaro (T), Singo (T), Lopez (S), Linetty (T)



Note: Al 28′ st ammonito Juric (T) per proteste