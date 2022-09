Finisce 2-1 il derby ligure Spezia-Sampdoria, valido per la settima giornata di Serie A.

I blucerchiati in vantaggio con Sabiri all’11’. Il pareggio 60 secondi dopo autogol di Murillo.

. Nella ripresa c’è equilibrio in campo ci pensa Nzola (72′), con la zampata che ribalta l’incontro e condanna la squadra di Giampaolo (nell’occasione in tribuna per squalifica) a un’altra sconfitta, lasciandola in piena zona retrocessione.

IL TABELLINO

Spezia-Sampdoria 2-1

Spezia (3-5-2): Dragowski ; Ampadu (42′ st Caldara ), Kiwior , Nikolau ; Holm , Kovalenko (26′ st Ekdal6), Bourabia , Bastoni (14′ st Agudelo ), Reca (26′ st Hristov ); Gyasi (42′ st Ellertsson), Nzola .

Allenatore: Gotti

Sampdoria (4-1-4-1): Audero ; Bereszynski , Ferrari (1′ st Colley ), Murillo , Augello ; Villar (16′ st Vieira ); Leris (26′ st Gabbiadini ), Rincon , Sabiri , Djuricic (35′ st Quagliarella ); Caputo (35′ st Verre 5).

Allenatore: Giampaolo (in panchina Conti)

Arbitro: Sozza

Marcatori: 11′ Sabiri (Sa), 12′ aut. Murillo (Sp), 27′ st Nzola (Sp)

Ammoniti: Ferrari (Sa), Bastoni (Sp), Villar (Sa), Kovalenko (Sp), Leris (Sa), Djuricic (Sa), Ellertsson (Sp), Murillo (Sa), Nzola (Sp)