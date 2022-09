Serie B – risultati

reggina e Brescia volano in classifica a quota 15 punti.. Al ‘Granillo’ la squadra di Inzaghi ha battuto il Cittadella (3-0). Il Brescia passa al ‘Rigamonti’ grazie a un gol al 94esimo. Bella la lotta dietro qyota 12 punti il Frosinone . La squdra di Grosso ha battuto allo’Stirpe’ il Palermo (1-0) ; il Bari, grazie al gol di Cheddira, passa alla’Unipol Arena’ contro il cagliari Molto bene anche il Parma: 3 – 1 fuori casa con l’Ascoli. Alle 16,15 : genoa – Modena. Domani alle 16 il derby umbro Ternana-Perugia.

LE PARTITE

Brescia – Benevento: 1 – 0 Marcatori: 49’ p.t. Bianchi (BR)

Ascoli – Parma: 1 – 3 Marcatori: 8′ p.t. Tutino (P), 18′ p.t. Inglese (P), 21′ s.t. Man (P), 33′ s.t. Lungoyi (A)

Cagliari – Bari: 0 – 1 Marcatori: 32′ s.t. Cheddira (B). Al 40′ s.t. Pucino (B)

Como – Spal: 3 – 3 Marcatori: 8′ p.t. Maistro (S), 11′ p.t. Cutrone (C), 1′ s.t. Cutrone (C), 14′ s.t. Moncini (S), 27′ s.t. Ioannou (C), 49′ s.t. Esposito (S)

Frosinone – Palermo: 1 – 0 Marcatori: 44′ p.t. autogol Buttaro (F)

Reggina – Cittadella: 3 – 0 Marcatori: 23′ p.t. Gagliolo (R), 13′ s.t. Fabbian (R), 43′ s.t. Gori (R)

Sudtirol – Cosenza: 1 – 1 Marcatori: 22′ p.t. Sudtirol (S), 32′ s.t. Kornvig (C)

Venezia – Pisa: 1 – 1 Marcatori: 41′ p.t. Novakovich (V), 44′ p.t. Gliozzi (P). Al 27′ s.t. espulso Ionita (P)

Genoa – Modena: ore 16.15

Domenica 18 settembre

Ternana – Perugia: ore 16.15

LA CLASSIFICA

15 Brescia, Reggina

12 Frosinone, Bari

10 Cagliari

9 Parma, Spal

8 Genoa*, Cosenza, Ascoli, Cittadella

7 Benevento, Ternana*, Palermo, Sudtirol

5 Venezia

4 Perugia*

3 Modena*, Como

2 Pisa

–

*una partita in meno