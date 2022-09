Serie A: Salernitana-Lecce 1-2

Nel primo anticipo del venerdì , il Lecce batte la salernitana 2-1.

I salentini dimostrano di avere più benzina nei ritmi alti all’avvio. Al (4) ’ i padroni di casa vanno in gol e con Coulibaly servito da Piatek: la rete viene però annullata con l’ausilio del Var per fuorigioco dello stesso giocatore senegalese. La Salernitana insiste , ci prova Piatek di testa senza centrare il bersaglio.

Al (43’) passa il Lecce con Ceesay:Mazzocchi perde palla ai limiti dell’area salentina, bello il passaggio di Hjulmand che lancia a rete il compagno, freddo a sua volta a superare Sepe e mettere dentro per il vantaggio pugliese. Nella ripresa arriva rabbiosa la reazione della Salernitana, al 54’ Falcone salva sul diagonale di Piatek.

Nella ripresa trascinati dal folto pubblico arriva rabbiosa la reazione della Salernitana, al 54’ Falcone salva sul diagonale di Piatek.

Al (10’) arriva il pareggio campano, su autogol di Gonzalez che interviene scoordinato su calcio d’angolo.

Il pareggio mette le ali alla Salernitana Candreva spara alto da posizione defilata, Kastanos chiede un rigore senza successo.

Baroni allora procede ai cambi e chiama in causa Strefezza il brasiliano entra bene in partita e si rende pericoloso con un tiro dalla distanza, poi al minuto (83’) , dal limite dell’area batte Sepe con un bel destro a giro. E’ il gol partita, l’assalto campano nel finale non ha esito.

IL TABELLINO

SALERNITANA-LECCE 1-2

SALERNITANA (3-5-2): Sepe , Bronn , Gyomber (1’ st Bradaric ), Daniliuc , Candreva (37’ st Valencia ), Coulibaly (1’ st Kastanos ), Maggiore , Vilhena , Mazzocchi , Dia (31’ st Botheim), Piatek (22’ st Bonazzoli sv). A disp.: Fiorillo, De Matteis, Iervolino, Pirola, Capezzi, Motoc, Sambia. All. Nicola

LECCE (4-3-3): Falcone , Gendrey , Pongracic , Baschirotto , Pezzella (29’ st Gallo ), Gonzalez (21’ st Bistrovic ), Hjulmand , Askildsen (21’ st Blin), Di Francesco (29’ st Strefezza ), Ceesay , Banda (33’ st Oudin sv). A disp.: Bleve, Brancolini, Umtiti, Tuia, Cetin, Helgason, Listkowski, Delgado, Colombo. All. Baroni

Arbitro: Doveri

Marcatori: pt 43’ Ceesay (L), st 10’ aut. Gonzalez (S), st 38’ Strefezza (L)

Note: ammoniti Coulibaly, Di Francesco, Gonzalez, Strefezza.