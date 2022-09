Moto 2 , Gp Aragon. Fernandez conquista la pole

to2 Gp Aragon Qualifiche – Augusto Fernandez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Aragon classe Moto2 in programma domenica al Motorland.

Il leader della classific mondiale centra la seconda pole del 2022, la terza in Moto2. Per il pilota del Team Red Bull Ajo, dal prossimo anno in sella alla GasGas MotoGP, settima prima fila nella classe intermedia.

In prima fila con il #37 partiranno anche i piloti del Team Aspar Albert Arenas e Jake Dixon, staccati rispettivamente di 0.124s e 0.291s.

Alonso Lopez (Speed Up), ha chiuso quarto e scatterà dalla seconda fila insieme ad Aron Canet (Pons) e al rookie Pedro Acosta (Red Bull Ajo).

Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team) partirà s dalla 17esima casella dopo essere caduto senza conseguenze.