Maurizio Sarri è deluso per la sconfitta, ma contento della prestazione della sua Lazio.

“La sconfitta non si racchiude nell’errore ma quello di stasera è un passo in avanti nella prestazione – le sue parole a fine gara -. Non abbiamo quasi mai sofferto, siamo stati in partita bene e sembrava sotto controllo. Gli errori fanno parte di questo sport, stasera lo abbiamo pagato, ma lo considero un piccolo passo in avanti della squadra”.