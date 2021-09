Europa league – tutti i risultati

Si è conclusa la prima giornata Europa League fase a gironi. Vittorie per Napoli e Roma. Lazio sconfitta a Istanbul

RANGERS-LIONE 0-2 (GRUPPO A)

23′ Ekambi (L), 55′ aut. Tavernier (R)

BRONDBY-SPARTA PRAGA 0-0 (GRUPPO A)

PSV-REAL SOCIEDAD 2-2 (GRUPPO B)

32′ Goetze (P), 34′ Januzaj (RS), 39′ Isak (RS), 54′ Gakpo (P)

MONACO-STURM 1-0 (GRUPPO B)

66′ Diatta

LEICESTER-NAPOLI 2-2 (GRUPPO C)

9′ Perez (L), 64′ Barnes (L), 69′ e 87′ Osimhen (N)

EINTRACHT FRANKFURT-FENERBAHCE 1-1 (GRUPPO D)

11′ Ozil (F), 41′ Lammers (E)

OLYMPIACOS-ANVERSA 2-1 (GRUPPO D)

52′ El-Arabi (O), 75′ Samatta (A), 87′ Reabciuk (O)

GALATASARAY-LAZIO 1-0 (GRUPPO E)

67′ aut. Strakosha (L)

MIDTIYLLAND-LUDOGORETS 1-1 (GRUPPO F)

6′ Isaksen (M), 32′ Despodov (L)

STELLA ROSSA-BRAGA 2-1 (GRUPPO F)

75′ Rodic (SR), 76′ Galeno (B), 85′ rig. Katai (SR)

LEVERKUSEN-FERENCVAROS 2-1 (GRUPPO G)

8′ Mmaee (F), 37′ Palacios (L), 69′ Wirtz (L)

BETIS-CELTIC 4-3 (GRUPPO G)

15′ Al. Ajeti (C), 27′ rig. Juranovic (C), 32′ Miranda (B), 35′ e 53′ Juanmi (B), 51′ Borja Iglesias (B), 87′ Ralston (C)GUARDA

DINAMO ZAGABRIA-WEST HAM 0-2 (GRUPPO H)

22′ Antonio, 50′ Rice

RAPID VIENNA-GENK 0-1 (GRUPPO H)

90’+2 Onuachu

SPARTAK MOSCA-LEGIA 0-1 (GRUPPO C) – giocata mercoledì 15/9 –

90+1′ Kastrati