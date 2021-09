Conference League:Roma-Cska Sofia 5-1

La Roma di Mourinho non fallisce il primo appuntamento in Europa league, 5 a 1 al Cska Sofia

1. Dopo il vantaggio della formazione bulgara con Carey (8’), i giallorossi ribaltano la situazione già prima dell’intervallo: Pellegrini (25’) ed El Shaarawy (38’) firmano il 2-1. Il capitano sigla la doppietta al 62’; poker di Mancini all’82’ e manita definitiva di Abraham (84’).

IL TABELLINO

ROMA-CSKA SOFIA 5-1

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio ; Karsdorp (1’ st Ibanez ), Mancini 6 Smalling , Calafiori (31’ st Kumbulla ); Diawara (12’ st Cristante ), Villar (13’ st Veretout ); Perez , Pellegrini (29’ st Abraham ), El Shaarawy , Shomurodov . A disp.: Fuzato, Reynolds, Mayoral, Zaniolo, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan. All.: Mourinho

Cska Sofia (4-4-2): Busatto ; Turitsov (29’ st Donchev ), Mattheij , Galabov , Mazikou ; Yomov (22’ st Bai ), Muhar , Lam , Wildschut ; Carey , Krastev (42’ st Ahmedov ). A disp.: Evtimov, Vareia, Catakovic. All.: Mladenov

Arbitro: Nyberg (SWE)

Marcatori: 10’ Carey (C), 25’ Pellegrini (R), 38’ El Shaarawy (R), 17’ st Pellegrini (R), 37’ st Mancini (R), 39’ st Abraham

Ammoniti: Lam (C)

Espulsi: al 35’ st Wildschut (C) per doppia ammonizione