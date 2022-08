Super Jacobs , oro agli Europei di Atletica Leggera

Marcell Jacobs ha conqunquistato la medaglia d’oro nei 100 metri agli Europei di atletica a Monaco di Baviera.

Super Jacobs ritrova la migliore forma e domina la gararegina dsell’atletica conquistabndo una meritata medaglia d’oro .

Il campione olimpico chiude con il tempo di 9,95 record dei campionati eguagliato) spingendo fino alla fine. Applausi comunque anche per l’altro italiano impegnato nella finale dei 100 metri, il gigante 23enne Chituru Ali che dopo il record personale in semifinale (10’’12) si classifica ottavo nell’ultimo atto e mette ottime basi per il futuro. Secondo posto per Huges, bronzo all’altro britannico Azu, l’altro italiano Chituru Ali si classifica ottavo.

In campo femminile, invece, la nostra Zaynab Dosso (già bravissima a classificarsi per la finale) chiude con un discreto settimo posto (11.37 il tempo) nella gara vinta dalla padrona di casa Luckenkemper. Seconda la svizzera Kambundi e terza la britannica Neita.