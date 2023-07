Trionfo Lamborghini Roma by DL Racing con Scionti a Misano

Il team condiviso tra la concessione capitolina e la scuderia milanese vince entrambe le gare del SuperSport Series GT nel prestigioso contesto del GT World Challenge e ora il pilota romano è in fuga in classifica. A podio anche Marulla, terzo in gara 1, mentre Fossati, Scarfò in rimonta e un grande Santanocita sono in top-5. Ora pausa estiva, a settembre l’FX Racing Weekend al Mugello

Misano (RN). Continua la striscia di successi consecutivi di Federico Scionti e Lamborghini Roma by DL Racing nel SuperSport Series GT. Tra sabato 15 e domenica 16 luglio a Misano Adriatico, nel prestigioso contesto del GT World Challenge, il pilota romano si è preso la scena in entrambe le gare e con due indiscusse vittorie ha portato a sei i trionfi stagionali al volante della Lamborghini Huracan ST Evo2 schierata dal team in partnership fra la concessione capitolina e la scuderia milanese. Un binomio che, con il supporto tecnico di Target Racing e una conduzione esperta e lungimirante come quella di Fabrizio Del Monte al muretto box, alla prima stagione di collaborazione sta mietendo vittorie, podi e piazzamenti di prestigio in tutti i campionati in cui è impegnata.

Archiviato nel migliore dei modi il giro di boa della stagione andato in scena sul circuito romagnolo, Scionti è ora in fuga nella classifica generale del SuperSport Series GT: “A Misano il caldo l’ha fatta da padrone – ha dichiarato il 30enne driver romano -, ma abbiamo cercato di combattere al meglio. Devo ringraziare la squadra per questo weekend perfetto, nel quale abbiamo conquistato anche le due pole position. Il fattore fondamentale è aver consolidato la leadership in campionato, sono punti preziosi che ci permettono ora di guardare al prossimo round, previsto al Mugello dopo la pausa estiva, con un po’ più di serenità, anche se poi le gare finiscono solo sotto la bandiera a scacchi. L’importante è dare gas e riuscire a centrare l’obiettivo che finora ci siamo sempre dati, cioè la vittoria”.

Dopo i già ottimi riscontri ottenuti nei precedenti round a Monza e Vallelunga, al Misano World Circuit la squadra ha potuto ancora una volta contare sugli altri alfieri impegnati in pista sulle ulteriori due Huracan schierate. A iniziare dall’equipaggio formato dal 21enne rookie romano Matteo Marulla e dal pilota viterbese Antonio Fossati. Dopo una già convincente qualifica, Marulla si è distinto in gara 1 grazie a una condotta che lo ha portato a concludere terzo assoluto e dunque sul podio insieme a Scionti. Fossati, invece, dopo aver a lungo attaccato anche lui le posizioni da podio, ha concluso quarto in gara 2, ma una penalità di 5 secondi rimediata per track limits lo ha poi classificato quinto, comunque in top-5.

Più complicato ma in brillante progressione il weekend della terza vettura di Lamborghini Roma by DL Racing, sulla quale si sono alternati il pilota e General Manager della stessa Lamborghini Roma Marco Santanocita e il 20enne portacolori varesino Alessio Scarfò. Quest’ultimo, incolpevole nell’episodio, è stato tamponato nelle prime fasi delle qualifiche disputate nella serata di venerdì e solo il pronto e pieno ripristino della Huracan effettuato dal team nella notte ha permesso ai piloti di prendere il via delle rispettive gare. Con l’obiettivo di rimontare, in gara 1 Scarfò è risalito da nono a quinto assoluto, risultato che permette al rookie lombardo di proseguire con fiducia nel percorso di crescita intrapreso al volante di una Gran Turismo che vanta ben 620 cavalli. Ancora più ardua l’impresa alla quale era chiamato Santanocita in gara 2, ma il pilota romano non ha mollato un centimetro agli avversari e anche lui a suon di sorpassi ha recuperato da ultimo in griglia di partenza fino a un prezioso quarto posto finale.

SuperSport Series GT 2023: 1-2 aprile Monza; 29-30 aprile Vallelunga; 15-16 luglio Misano; 9-10 settembre Mugello; 11-12 novembre Misano.