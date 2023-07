III edizione del Italia Polo Challenge-Porto Cervo con la novità del Polo Pony Under 17

Arzachena e il campo di Abbiadori ospitano l’evento dal 19 al 22 luglio con la novità del Polo Pony Under 17. Foto: il team Pietra Bianca vincitore della II edizione,

La Costa Smeralda ospita nuovamente l’Italia Polo Challenge, il circuito di tornei di Polo disputati nelle località più suggestive d’Italia che richiamano fuoriclasse provenienti da tutto il mondo. Eleganza e spettacolarità per una disciplina che richiede perfetta sinergia tra cavaliere e cavallo. Dal 20 al 22 luglio le gare nel campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori, nell’immediato entroterra di Porto Cervo, nel comune di Arzachena.

La novità di quest’anno è la disputa di un torneo di polo pony per cavalieri e amazzoni Under 17 in sella a pony di altezza che non deve superare i 149cm.

La terza edizione della tappa sarda è organizzata dall’Italia Polo Challenge sotto l’egida della Fise nazionale, della Fise Sardegna e con la collaborazione del Circolo Ippico Palahorse/Ippopark di Piera Monti e Angelo Pala. Da sottolineare il contributo della Regione Sardegna attraverso l’assessorato al Turismo, che ha riconosciuto all’evento la capacità di fare da attrattore e soprattutto di promuovere l’isola attraverso lo sport.

Calendario e squadre – Il prologo mercoledì 19 luglio ad Arzachena con la doppia sfilata dei partecipanti: alle 11 e anche alle 18. Giovedì inizieranno le gare a partire dalle 18: prima i ragazzi e poi le quattro squadre senior. Venerdì seconda giornata dei due tornei e sabato le finali a partire dalle 18.30.

I ragazzi sardi che prendono parte al torneo Under 17 sono Maria Riu, Grazia Musellu, Giorgia Fasolino, Francesca Dessena, Giulia Fera, Anita Putzu, Anna Deiana, Cristian Ledda, Donatella Luiso, Marco Pala, Flavio Masia e Giorgia Lai. Diversi di loro proprio l’estate scorsa hanno vinto la Coppa Italia di Polo Pony all’Ippopark di Golfo Aranci superando le altre selezioni regionali.

Queste invece le quattro squadre dell’Italia Polo Challenge-Porto Cervo: Hotel Petra Bianca (Alexander Aggravvi, Fabrizio Murgolo e Joaquin Maiquez); Union (Eduardo Blousson, Alfredo Boden e Kelly Felipe); US Polo Assn (Paolo Grillini, Miguel Lagos Marmol e Massimo Giambarresi); Natuzzi (Patricio Rattagan, Davide Fioranelli e Francesco Scardaccione).

Arbitro ufficiale il tecnico nazionale Franco Piazza.

Giampiero Marras