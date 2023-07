Campionati Mondiali Para-ArcheryPilsen (Cze), 17-23 luglio 2023.Azzurri in Repubblica Ceca con mirino su Parigi 2024

Dal 18 al 23 luglio si disputa l’appuntamento clou della stagione Para-Archery: i campionati Mondiali di Pilsen, in Repubblica Ceca, in cui sarà possibile anche conquistare i primi pass per le Paralimpiadi di Parigi. Gli azzurri partono così con un doppio obiettivo ma di fronte avranno i migliori arcieri del mondo, in totale 235, in rappresentanza di 55 Nazioni. Foto: Gli azzurri festeggiano i 6 podi ai mondiali di Dubai)

I PASS PER LE PARALIMPIADI – Ai Mondiali di Pilsen verranno assegnate le prime carte per partecipare alle prossime Paralimpiadi di Parigi, in programma nel 2024 all’Esplanade des Invalides. In totale 24 pass saranno a disposizione nelle gare del mixed team: a qualificarsi saranno le quattro migliori squadre miste in ogni evento medaglia (W1, ricurvo open e compound open). Le migliori coppie verranno premiate con una carta al maschile e una al femminile. Nelle gare individuali saranno 54 i pass, 32 per gli uomini e 22 per le donne così divisi: al maschile 2 atleti per il W1, 16 per il compound open e 14 per il ricurvo open, per le arciere i posti saranno 2 nel W1, 12 nel compound e 8 nel ricurvo.

IL PROGRAMMA DI GARA – I Mondiali Para-Archery prenderanno ufficialmente il via martedì 18 luglio con le qualifiche del compound maschile e del W1 femminile al mattino e quelle del compound e del ricurvo femminile al pomeriggio. Mercoledì mattina in campo per le frecce di ranking round W1 e ricurvo maschile mentre al pomeriggio gli arcieri saranno in campo per le eliminatorie fino alle semifinali dei mixed team. Giovedì 20 lunga giornata dedicata agli scontri individuali fino alle semifinali, venerdì il torneo di qualificazione paralimpica secondario (che assegnerà i posti rimasti liberi dopo le sfide del misto e dell’individuale) a cui seguiranno le eliminatorie a squadre (doppio) e gli scontri dei Visually Impaired, impegnati al mattino nelle qualifiche. Sabato 22 giornata di finali per il compound e domenica 23 verranno assegnati i titoli iridati del ricurvo e W1.

I CONVOCATI AZZURRI – Sulla linea di tiro scenderanno per l’Italia del ricurvo open Roberto Airoldi (Arcieri Cameri), Giuseppe Verzini (Arcieri Cormòns), Stefano Travisani (GSPD), Veronica Floreno (GSPD), Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre) e Vincenza Petrilli (Fiamme Oro). Nel compound open spazio a Matteo Bonacina (Arcieri Delle Alpi), Giampaolo Cancelli (Arcieri Alpignano), Christian Seneca (Kosmos Rovereto), Giulia Pesci (GSPD), Eleonora Sarti (GSPD) e Maria Andrea Virgilio (Fiamme Azzurre). Nel W1 la scelta è ricaduta su Francesco Tomaselli (Arcieri Pol. Solese), Paolo Tonon (Arcieri Del Castello), Maurizio Panella (GSPD), Asia Pellizzari (Arcieri Del Castello) e Dalia Dameno (Polisportiva Disabili Valcamonica). Per quello che riguarda i Visually Impaired 1 parteciperà ai Mondiali Matteo Panariello (Arcieri Livornesi) mentre nel Visually Impaired 2/3 ci saranno Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo) e Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino).

Lo staff azzurro sarà composto dal capo missione Carla Di Pasquale, dal responsabile tecnico Guglielmo Donato Fuchsova, dai tecnici Fabio Fuchsova e Antonio Tosco, dallo psicologo Gianni Bonas, dalla fisioterapista Chiara Barbi, dal preparatore atletico Luigi Zanon, dagli accompagnatori Giovanni Pellizzari e Laura Aspromonte e dalle guide V.I. Adriano Peruffo, Alessandra Mosci e Hellas Fuchsova.

DUBAI AZZURRA NEGLI ULTIMI MONDIALI – Gli ultimi mondiali Para-Archery si sono disputati a Dubai nel 2022 e l’Italia è stata assoluta protagonista con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo che sono valsi il terzo posto nel medagliere per Nazioni. La grande protagonista dell’avventura iridata è stata Vincenza Petrilli capace di vincere l’oro nell’individuale, nel misto con Stefano Travisani e a squadre con Veronica Floreno. Medaglia d’argento nel compound per Maria Andrea Virgilio e nel mixed team W1 per Demetrico-Pellizzari, mentre Daniele Piran tra i Visually Impaired ha vinto il bronzo.