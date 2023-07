Buonni piazzammenti per Ghisolfi e Tomatis in coppa del mondo lead a Briancon

­

Al Parc des Sports di Briançon si è conclusa la 4° tappa di Coppa del Mondo Lead, ultima competizione per gli specialisti internazionali dell’imbrago prima dei Mondiali di Berna, che si svolgeranno dall’1 al 12 agosto.

Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito) e Stefano Ghisolfi, (Fiamme Oro Moena), tornato alle competizioni dopo un anno di stop, conquistano un posto nelle semifinali. Purtroppo però non sono riescono ad accedere alla finale e si fermano al 14° e 18° posto.

Gli altri italiani Davide Marco Colombo (Fiamme Oro Moena), Gabriele Moroni (ASD Kundalini) e Luca Boldrini (ASD Deva Wall) si piazzano rispettivamente al 33°, 54° e 60° posto.

Podio tutto giapponese: oro per Sorato Anraku, argento per Taisei Homma e bronzo per Satone Yoshida.

Le nostre azzurre non riescono ad accedere alla semifinale: Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro Moena) si piazza al 32° posto, Savina Nicelli (ASD Macaco) al 47°, Federica Papetti (ASD Brescia Rock) al 49°, Viola Battistella (Fiamme Oro Moena) al 53° e Giulia Bernardini (ASD Etna Climbing Ragalna) al 59°.

Sul gradino più alto del podio la slovena Vita Lukan, seguita dalla ceca Eliska Adamovska e dalla francese manon Hily.

Per Luca Boldrini e Giulia Bernardini si trattava del debutto in Coppa del Mondo senior, perciò è immaginabile l’emozione, ma tutti questi giovani che si affacciano alle competizioni mondiali hanno l’occasione di percepire l’altissimo livello a cui devono ambire.