Atalanta, 10-1 al Clusone

L’Atalanta ha battuto 10-1 (3-0) la Rappresentativa Città di Clusone

I gol: Ederson (5′) servito in mischia da Pasalic dopo un corner, Bonfanti ; Boga (14′) e Bakker (18′) . Nella ripresa, Maehle (4′) col tocco sotto indirizzato da Koopmeiners, lo stesso Koopmeiners (15′) e Zappacosta (17′) su due palle recuperate (la seconda in contropiede), Zortea (31′) in diagonale, Hojlund dal limite (33′) su tocco di Maehle, Camanini (34′) per la selezione locale, chiude la doppietta di Lookman (37′ e 38′) su apertura da destra di Koopmeiners e di testa su sponda di Maehle.