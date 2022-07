Tour de France 15^ tappa sprint vincente di Philipsen! Vingegaard conserva la maglia gialla

Nella foto – ©A.S.O. / Charly Lopez lo spint vinvente di Philipsen

Carcassonne, domenica 17 luglio – Dopo otto top 3 nelle tappe sprint del Tour de France, Jasper Philipsen, 24 anni, ha ottenuto la sua prima vittoria nella gara che ha scoperto come il più giovane pilota a Bruxelles per il Grand Départ nel 2019. È stata un’altra 1-2 per i corridori belgi a Carcassonne quando Wout van Aert ha tagliato il traguardo al secondo posto per un risultato invertito rispetto allo sprint degli Champs-Élysées dell’anno scorso. Philipsen è il più giovane vincitore di tappa belga dai tempi di Tom Boonen. Mads Pedersen ha completato il podio di tappa mentre Jonas Vingegaard ha mantenuto la maglia gialla dopo aver perso due importanti compagni di squadra per le prossime montagne: Primoz Roglic e Steven Kruijswijk.

Ordine d’arrivo

1. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) in 4h27’27”

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) a 00”

3. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a 00”

CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 59h58’28”

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 2’22”

3. Geraint Thomas (Ineos Grenadies) a 2’43”

Classifica maglie

Gialla

Jonas Vingegaard

(Jumbo-Visma)

Verde

Wout van Aert

(Jumbo-Visma)

Pois

Simon Geschke

(Cofidi)

Bianca

Tadej Pogacar

(Emirati Arabi Uniti Team Emirates)