Vincenzo Nibali e Alessandro Ballan a Buonconvento per NOVA Eroica

Da venerdì 23 giugno a domenica 25 giugno i due campioni in sella

lungo le strade bianche della Val d’Arbia e la Val d’Orcia



La notizia di queste ore scalda i cuori e mette la dinamite nelle gambe; Vincenzo Nibali e Alessandro Ballan pedaleranno in Val d’Arbia e Vald’Orcia insieme ai partecipanti di NOVA Eroica, in programma da venerdì 23 giugno a domenica 25 giugno a Buonconvento (SI). I due campioni, amatissimi dal pubblico e dai corridori ciclisti, già venerdì salteranno in sella a due biciclette gravel in una Social Ride del Club Ciclistico Garmin aperta a tutti. Non ci sarà bisogno di iscrizione, basterà raggiungere lo stand Garmin al Villaggio di NOVA Eroica e prendere il via per un percorso facile di 30 chilometri lungo le strade bianche attorno Buonconvento.



Sabato 24 lo “Squalo dello Stretto” e il campione del mondo Varese 2008 saranno al via di NOVA Eroica insieme ai circa 1500 ciclisti iscritti nella corsa che unisce spirito eroico e modernità delle biciclette gravel. Domenica 25 giugno spazio alle famiglie con NOVA Eroica Family



Il programma di NOVA Eroica Buonconvento 2023

Giovedì 22 Giugno

Ore 18.00 – APERTURA NOVA EROICA

Ore 18.00 – 20.00 Ritiro Buste Tecniche – Piazzale Garibaldi

Ore 18.00 – 20.00 Ritiro Pacco Gara – Piazzale Garibaldi

Ore 18.00 – 20.00 Spazio “Ciclo Club Eroica” – Piazzale Garibaldi

Ore 18.00 – 22.00 “Il Caffe” Food & Beverage – Piazzale Garibaldi

Ore 20.00 – 22.00 “Il Caffè” Braceria solo su prenotazione – Piazzale Garibaldi

Musica ed Intrattenimento in Piazza Garibaldi



Venerdì 23 giugno

Ore 15.00 – 21.00 APERTURA NOVA EROICA BIKE VILLAGE

Ore 15.00 – Pedala con Vincenzo Nibali e Alessandro Ballan by GARMIN Cycling Club – Stand GARMIN

Ore 16.00 – 20.00 Ritiro Buste Tecniche

Ore 16.00 – 20.00 Ritiro Pacco Gara

Ore 16.00 – 20.00 Ciclofficina Eroica

Ore 16.00 – 20.00 Spazio “Ciclo Club Eroica”

Ore 16.00 – 23.00 “Il Caffe” Food & Beverage

Ore 16:00 – 20:00 Annullo Speciale, evento Filatelico

Ore 16.00 – 20.00 Degustazione e vendita dell’Olio Extravergine di Oliva Seggiano Dop

Ore 17.30 – Convegno “I valori di Eroica: territorio, salute e sport”

Ore 17.15 – Partenza “Canyon Eroica Ride” in compagnia dello staff Canyon

Ore 18.00 – “La bici insegna: la strada è delle persone” a cura della Fondazione Michele Scarponi

Ore 19.00 – 20.00 Aperitivo Ciclo Club Eroica “Il Caffe”

Ore 20.00 – 22.00 Cena nel Borgo di Buonconvento

Musica ed Intrattenimento in Piazza Garibaldi



Sabato 24 giugno

Ore 06.00 – 08.00 Ritiro Buste Tecniche

Ore 06.00 – 19.00 Ritiro Pacchi Gara

Ore 06.00 – 20.00 Ciclofficina Eroica

Ore 06.00 – 23.00 “Il Caffe” Food & Beverage

Ore 06.00 – 19.00 Spazio “Ciclo Club Eroica”

Ore 08.00 – PARTENZA NOVA EROICA

Ore 09.00 – 19.00 Ritiro Buste tecniche e Pacco gara NOVA Eroica Family

Ore 10.00 – 19.00 Degustazione e vendita dell’Olio Extravergine di Oliva Seggiano Dop

Ore 11.00 – 18.00 Lavaggio Biciclette gratuito con NUNCAS “Clean up your bike”, necessaria prenotazione

Ore 12.00 – 18.00 “Il Caffè” Pasta Party

Ore 14:00 – 19:00 Annullo Speciale, evento Filatelico

Ore 17.00 – Premiazioni Campionato Nazionale ACSI

Ore 17.00 – Premiazioni NOVA EROICA

Ore 20.00 – 22.00 Cena nel Borgo di Buonconvento

Musica ed Intrattenimento in Piazzale Garibaldi e sulle vie del centro storico di Buonconvento



Domenica 25 giugno

Ore 08.00 – NOVA EROICA FAMILY

Ore 08.00 – 09.30 Ritiro Busta Tecnica e Pacco Gara

Ore 09.00 – 09.30 Partenza NOVA EROICA FAMILY

Ore 09.00 – 09.30 Partenza NOVA EROICA HANDY BIKE

Ore 10.00 – 15.00 Degustazione e vendita dell’Olio Extravergine di Oliva Seggiano Dop

Ore 11.00 – 12.00 Pasta Party

Premi, Musica ed Intrattenimento



EROICA incontra i GIOVANISSIMI

Ore 07.30 – 09.00 Verifica Licenze Giovanissimi G.S Buonconvento

Ore 09.30 – Partenza 10^ Trofeo “Memorial Maurizio Nardi e Eraldo Moricciani”

Ore 12:30 – Premiazioni 10^ Trofeo “Memorial Maurizio Nardi e Eraldo Moricciani”

Ore 19.00 – “Il Caffe” Merenda

Musica ed Intrattenimento



Tutte le info su: https://eroica.cc/it/nova-eroica



Buonconvento (SI), 17 giugno 2023





NOVA Eroica 2022 – foto Paolo Penni Martelli