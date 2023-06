Spinazzola:”Alla Juve ero innamorato di Douglas Costa.Ho scambiato 3 volte la maglia con lui ma mai con Cristiano Ronaldo”

Il calciatore della nazionale italiana Leonardo Spinazzola ha svelato alcuni aneddoti della sua carriera a Gianluca Spadoni durante la diretta Discord riservata ai soli possessori degli NFT FanAst

«Non sono solito scambiare le magliette con altri calciatori alla fine delle partite, ad esempio dopo aver affrontato l’Argentina con la nazionale italiana volevo quella di Messi ma alla fine mi vergognavo troppo e non gliel’ho chiesta – ha dichiarato il giocatore della Roma Leonardo Spinazzola – Devo però ammettere che a casa ho 3 magliette di Douglas Costa. Quando giocavo alla Juventus ero innamorato di questo giocatore e con lui l’ho scambiata tre volte. Ovviamente ho anche quella di Gianluigi Buffon, ma non quella di Cristiano Ronaldo». Spinazzola ha giocato assieme a Cr7 alla Juve nella stagione 2018-19 quando insieme hanno raggiunto i quarti di finale di Champions League dopo la rimonta con l’Atletico Madrid agli ottavi. Poi con l’Ajax nel turno successivo l’eliminazione a sorpresa. Spinazzola, esterno attualmente in forza alla Roma ha risposto a questa ed altre domande nel corso della diretta Fanast RFT su Discord riservata ai soli possessori degli NFT del progetto, il primo NFT PHYGITAL sportivo che dà vita a una nuova community pronta a connettere il mondo reale con quello digitale, nato dall’idea di avvicinare in maniera privilegiata 4.444 appassionati del mondo del calcio alla nuova realtà digital sempre più presente nel mondo sportivo e anche ai calciatori – protagonisti del progetto – attraverso experience esclusive (aste riservate, aperitivi, cene, viaggi, video dediche e molto altro) ideate e riservate ai membri della community. Fanast RFT è stato ideato da Reset Marketing, Davide Lippi e Carlo Diana, e Gianluca Spadoni, imprenditore e formatore romagnolo creatore di Evolution Forum Business School. Spinazzola è uno degli ambassador di Fanast RFT insieme a Carlo Diana, Davide Lippi, Marcello Lippi, Eleonora Goldoni, Giorgio Chiellini, Gianluca Di Marzio e Franck Ribéry.

Ogni mese è prevista un’intervista agli “ambassador” nelle dirette Fanast su Discord. Ulteriori informazioni sul sito: https://fanast.io/