Qualificazioni Euro 2024. L’Inghilterra sconfigge 4-0 Malta

Vittoria della Francia (3-0) contro Gilbiterra

Nel Girone C (lo stesso dell’Italia) , L’Inghilterra tiene il passo e sale a quota 9 punti in classifica battuta Malta (4-0). La Nazionale dei tre loni passa in vantaggio grazie all’autorete di Apap (8′). Il raddoppio di Aklexander Arnold indirizza subito il match. I d ue calci di rigori di Kane (31′) e Wilson (83′), con gli inglesi che salgono a 9 punti in tre gare e precedono un terzetto a tre: Italia, Ucraina e Macedonia del Nord. Gli ucraini compiono l’impresa della serata, rimontando dal doppio svantaggio (Bardhi ed Elmas in gol) e sconfiggendo 3-2 i rivali: le reti portano la firma di Zabarnyi (62′), Konoplya (67′) e Tsygankov (83′).

Tutto facile per la Francia, che domina e sconfigge 3-0 Gibilterra a Faro. Olivier Giroud, apre le danze con un copo di testa sull’assist di Coman. Mbappé raddoppia su rigore (47’pt). l’autogol di Mouelhi insacca (78′), chiude il match . . La Francia vola a nove punti nel gruppo B, precedendo Grecia (6) e Olanda (3).

Impresa della Danimarca contro la Turchia. Højlund e compagni guidano il girone H in tandem con Kazakistan, Slovenia e Finlandia (6), dopo aver sconfitto 1-0 l’Irlanda del Nord. La rete decisiva e il tocco vincente sono di Jonas Wind, che decide la sfida al 47′, col pari annullato a Marshall nel recupero (durato tredici minuti). Successo in extremis, invece, per la Turchia contro la sua bestia nera, quella Lettonia che si arrende solo al 95′ sul 3-2: Bardakci apre le marcature al 22′ ed Emsis pareggia (50′), con Under a firmare il nuovo vantaggio al 63′. Nel recupero succede di tutto, col 2-2 lettone (Tobers, 93′) e il gol-vittoria di Irfan Kahveci al 95′.

LE ALTRE PARTITE



Grecia – Irlanda 2-1

Armenia -Galles 4-2

Finlandia -Slovenia 2-0

Kazakistan-San Marino 3-0

Andorra-Svizzera 1-2

Romania -Kosovo 0-0

Osraele-Bielorussia 2-1

LE CLASSIFICHE GIRONI

GRUPPO A

Scozia: 6 punti (2 partite giocate, dr +5)

Spagna: 3 punti (2 partite giocate, dr +1)

Georgia: 1 punto (1 partita giocata, dr 0)

Norvegia: 1 punto (2 partite giocate, dr -3)

Cipro: 0 punti (1 partita giocata, dr -3)

GRUPPO B

Francia: 9 punti (3 partite giocate, differenza reti +8)

Grecia: 6 punti (2 partite giocate, dr +4)

Olanda: 3 punti (2 partite giocate, dr -1)

Repubblca d’Irlanda: 0 punti (2 partite giocate, dr -2)

Gibilterra: 0 punti (3 partite giocate, dr -9)

GRUPPO C

Inghilterra: 9 punti (3 partite giocate, differenza reti +7)

Ucraina: 3 punti (2 partite giocate, dr -1)

ITALIA: 3 punti (2 partite giocate, dr +1)

Macedonia del Nord: 3 punti (2 partite giocate, dr +0)

Malta: 0 punti (3 partite giocate, dr -7)

GRUPPO D

Turchia: 6 punti (3 partite giocate, differenza reti +0)

Croazia: 4 punti (2 partite giocate, differenza reti +2)

Galles: 4 punti (3 partite giocate, dr -1)

Armenia: 3 punti (2 partita giocata, dr +1)

Lettonia: 0 punti (2 partite giocate, dr -2)

GRUPPO E

Repubblica Ceca: 4 punti (2 partite giocate, differenza reti +2)

Polonia: 3 punti (2 partite giocate, dr -1)

Moldavia: 2 punti (2 partite giocate, dr 0)

Isole Far Oer: 1 punto (1 partita giocata, dr 0)

Albania: 0 punti (1 partita giocata, dr -1)

GRUPPO F

Austria: 6 punti (2 partite giocate, differenza reti +4)

Belgio: 3 punti (1 partita giocata, dr +3)

Svezia: 3 punti (2 partite giocate, dr +2)

Estonia: 0 punti (1 partita giocata, dr -1)

Azerbaigian: 0 punti (2 partite giocate, dr -8)

GRUPPO G

Serbia: 6 punti (2 partite giocate, differenza reti +4)

Ungheria: 3 punti (1 partita giocata, df +3

Montenegro: 3 punti (2 partite giocate, dr +-1)

Lituania: 0 punti (1 partita giocata, dr -2)

Bulgaria: 0 punti (2 partite giocate, df -4)

GRUPPO H

Danimarca: 6 punti (3 partite giocate, dr +2)

Kazakistan: 6 punti (3 partite giocate, dr +3)

Finlandia: 6 punti (3 partite giocate, dr +1)

Slovenia: 6 punti (3 partite giocate, differenza reti +1)

Irlanda del Nord: 3 punti (3 partite giocate, dr +0)

San Marino: 0 punti (3 partite giocate, dr -7)

GRUPPO I

Svizzera: 9 punti (3 partite giocate, differenza reti +9)

Romania: 7 punti (3 partite giocate, dr +3)

Israele: 4 punti (3 partite giocate, dr -2)

Kosovo: 3 punti (3 partite giocate, dr +0)

Andorra: 1 punto (3 partite giocate, dr -3)

Bielorussia: 0 punti (3 partite giocate, dr -7)

GRUPPO J

Portogallo: 6 punti (2 partite giocate, differenza reti +10)

Slovacchia: 4 punti (2 partite giocate, dr +2)

Bosnia: 3 punti (2 partite giocate, dr +1)

Islanda: 3 punti (2 partite giocate, dr +4)

Lussemburgo: 1 punto (2 partite giocate, dr -6)

Liechtenstein: 0 punti (2 partite giocate, dr -11)