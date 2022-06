I Gnari del Rugby si confermano campioni d’Italia

Titolo acquisito già nel 2019 e rimasto in stallo nei due anni successivi, campioni d’Italia nella categoria Old.



La finale si è disputata in casa, allo stadio G. S. Pagani di Rovato, dove per 4 mete a 2 si sono imposti sulla squadra avversaria, I Pirati della città di Livorno.

Dai primi minuti il Livorno sembrava avere in mano la partita ma poi, raggiunto il pareggio di 1 a 1, I Gnari hanno saputo ribaltare e mantenere il risultato a loro favore. Vincendo il titolo in palio.

Soddisfatti coach Zanni, capitano Minelli, vice capitano Reghenzi, titolari, riserve e tutti i supporter presenti sugli spalti e a casa.

Il risultato finale ha confermato lo stato di ottima salute della squadra campione d’Italia, il terzo tempo, partecipato da tutti i giocatori delle squadre presenti il giorno della finale di campionato, lo stato di ottima salute di questo sport.

Questo è il vero risultato di ogni partita giocata.