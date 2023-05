L’Itas Trentino è Campione d’Italia di Volley per la quinta volta nella sua storia.

La formazione allenata da Lorenzetti trionfa in gara-5 con un netto 3-0 contro la Lube Civitanova, aggiudicandosi il titolo (3-2). Per Trento decisivi i soliti Kaziyski, Sbertoli e Michieletto, protagonisti di una serie playoff combattuta. Non è bastato alla squadra di Blengini un grande Nikolov, con l’assenza di Zaytsev che ha pesato in termini di esperienza.