Milan , Pioli:” i giocatori hanno dato il massimo. l’Inter ha meritato”

Tanto amaro in bocca per Stefano Pioli a seguito della doppia sconfitta contro l’Inter nella doppia sfida semifinale Champions League.

“I giocatori hanno dato il massimo, parlare di poca voglia non mi sembra corretto – ha spiegato il tecnico del Milan -. L’Inter ha giocato meglio di noi nelle due partite e meritato la finale”. Abbiamo fatto un gra dissimo percorso in Champions League . Un buon primo tempo con qualche occasione mancata per andare in vantaggio, peccato, perché un gol poteva cambiare l’inerzia del match”. “Siamo delusi – ha continuato -. Arrivare in finale sarebbe stato eccezionale per il nostro percorso.