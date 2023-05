Internazionali d’Italia: Djokovic sconfitto da Rune

Nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma, Novak Djokovic esce sconfitto dalla sfida contro Holger Rune e viene eliminato dal torneo.

Il danese trionfa in tre set (6-2, 4-6, 6-2) dopo due ore e sedici minuti di gioco (con un’ora di interruzione per pioggia), e in semifinale affronterà Ruud. Il norvegese regola Cerundolo in due set, trionfando 2-0 con il punteggio di 7-6(5), 6-4.



In campo femminile Jelena Ostapenko è la terza semifinalista a Roma. La lettone piega la spagnola Paula Badosa in tre set, trionfando 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) .