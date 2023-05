Inter , Inzaghi:”abbiamo fatto un percorso straordinario. Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi””

Simone Inzaghi si gode la doppia vittoria contro il Milan e la qualificazione alla finale Champions League. I nerazzurri voleranno a Istanbul il prossimo 10 giugno per giocarrsi contro Real o Manchester City la Coppa dalla “grandi orecchie”‘.

“Il doppio trionfo contro il Milan nell’euroderby porta tantissima soddisfazione” – così il tencico nerazzurro ai microfoni sportimediaset – “Nei prossimi giorni ci renderemo conto meglio di ciò che abbiamo fatto. Per noi era un sogno inizialmente, ma ci abbiamo sempre creduto e abbiamo fatto un percorso straordinario. C’è tantissima soddisfazione e bisogna fare i complimenti a questi ragazzi. Sono fiero di tutto quello che hanno messo in campo: corsa, determinazione, aggressività, concentrazione… Sono stati bravissimi, abbiamo vinto quattro derby contro i campioni d’Italia, sono contento per i miei ragazzi, è giusto che si godano serate così”.