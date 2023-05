Giro d’Italia: Ackerman vince l’11^ tappa, secondo Jonathan Milan

Il tedesco Pascal Ackermann ha vinto al fotofinish l’11esima tappa del Giro d’Italia 2023, 219 chilometri da Camaiore a Tortona. Dopo il successo di ieri del danese Magnus Cort Nielsen, la classifica generale non è cambiata. L’uomo da battere resta Geraint Thomas sempre in rosa.

Una bella volata finale cpn il secondo posto di Jonathan Milan secondo e Mark Cavendish terzo. Geraint Thomas resta davanti a tutti in classifica generale con 2″ di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic. Costretto al ritiro, invece, il terzo della classifica generale alla partenza di stamane, il britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), vittima di una caduta a 69 chilometri dal traguardo in un tratto in discesa.

ORDINE D’ARRIVO UNDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2023

1 ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates 180 80 5:09:02

2 MILAN Jonathan Bahrain – Victorious 130 50 ,,

3 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team 95 35 ,,

4 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 80 25 ,,

5 OLDANI Stefano Alpecin-Deceuninck 60 18 ,,

6 ALBANESE Vincenzo Eolo Kometa 45 15 ,,

7 MAYRHOFER Marius Team DSM 40 12 ,,

8 BALLERINI Davide Soudal – Quick Step 35 10 ,,

9 CONSONNI Simone Cofidis 30 8 ,,

10 MARIT Arne Intermarché – Circus – Wanty 25 6 ,,

11 BONIFAZIO Niccolò Intermarché – Circus – Wanty 20 5 ,,

12 KANTER Max Movistar Team 15 4 ,,

13 FIORELLI Filippo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 10 3 ,,

14 LIENHARD Fabian Groupama – FDJ 5 2 ,,

15 MARCELLUSI Martin Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 2 1 ,,

16 ROJAS José Joaquín Movistar Team ,,

17 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe ,,

18 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious ,,

19 KONYCHEV Alexander Team Corratec – Selle Italia ,,

20 MÄRKL Niklas Team DSM ,,

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 (undicesima tappa)

1 1 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 20 44:35:35

2 2 – ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 2″ 0:02

3 4 ▲1 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:22

4 5 ▲1 LEKNESSUND Andreas Team DSM 9″ 0:35

5 6 ▲1 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:28

6 7 ▲1 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 1:52

7 9 ▲2 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 2:32

8 10 ▲2 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers ,,

9 11 ▲2 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 2:36

10 12 ▲2 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 10″ 2:48

11 13 ▲2 HAIG Jack Bahrain – Victorious 2:58

12 14 ▲2 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 3:22

13 15 ▲2 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 4:40

14 16 ▲2 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 4:48

15 17 ▲2 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 8:05

16 18 ▲2 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:43

17 19 ▲2 VAN WILDER Ilan Soudal – Quick Step 12:07

18 20 ▲2 VINE Jay UAE Team Emirates 12:52

19 21 ▲2 LASTRA Jonathan Cofidis 13:34

20 22 ▲2 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education-EasyPost 13:45

Classifica Maglie Giro d’Italia 2023

CLASSIFICA GENERALE GIRO 2023: MAGLIA ROSA CLASSIFICA A PUNTI GIRO 2023: MAGLIA CICLAMINO CLASSIFICA SCALATORI GIRO 2023: MAGLIA AZZURRA CLASSIFICA GIOVANI GIRO 2023: MAGLIA BIANCA 1. Geraint Thomas (GBR, Ineos Grenadiers) 44:35.35 1. Jonathan Milan (ITA, Bahrain Victorious) 164 punti 1. Davide Bais (ITA, Eolo-Kometa) 104 punti 1. João Pedro Almeida (POR, UAE Team Emirates) 44:35.57 2. Primoz Roglic (SLO, Jumbo-Visma) +0.02 2. Mads Pedersen (DEN, Trek-Segafredo) 128 pt. 2. Thibaut Pinot (FRA, Groupama-FDJ) 50 pt. 2. Andreas Leknessund (NOR, Team DSM) +0.13 3. João Pedro Almeida (POR, UAE Team Emirates) +0.22 3. Kaden Groves (AUS, Alpecin-Deceuninck) 100 pt. 3. Karel Vacek (CZE, Team Corratec Selle Italia) 36 pt. 3. Thymen Arensman (NED, Ineos Grenadiers) +2.10

Domani la 12^ tappa da Bra a Rivoli