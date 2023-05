Champions League: Inter-Milan 1-0, decide il’Toro’ Martinez

L’‘Inter vola in finale Champions League dopo 13 anni – (la sesta nella storia del club). Al Meazza -San Siro 8stadio sold-out), dopo il 2-0 nel match d’andata i nerazzurri s’impongono 1-0 contro il Milan grazie alla rete di Lautaro Matinez. I nerazzurri attendono la vincente tra Real Madrid e Manchester City.

U matc che ha visto l’Inter partire forte mettendo più volte in difficoltà la retroguardia del Milan. I rossoneri solo per una volta pericolosi con Diaz che ha fallito da posizione favorevole il vantaggio calciando ‘in bocca’ ad Onana.

In campo Leao , una sola sgroppata nel primo tempo con il tiro che termina fuori , poi spettatore non pagante. Si sapeva della condizioni non al top del portoghese sceso in campo non al cento per cento. Nel Milan sono mancate le geometrie , assente Benaccer con il solo Tonali ad orchestrare a centrocampo insieme a Krunic nonostante tutto , non e mancata la grinta e la volontà nel cercare di recuperare il risultato da parte dei Rossoneri.

Al 43′ Inzaghi perde Mkhitaryan per infortunio e inserisce Brozovic, si va al riposo sullo 0-0

Nella ripresa il Milan comincia a perdere compattezza, Gioriud e Leao sono lasciati in avanati senza ricevere palloni giocabili. Al 74′ l‘Inter sblocca il match: al termine di un’azione del ineo entrato Lukaku riesce a trovare libero Lautaro, che con un sinistro sul primo palo batte Maignan e chiude di fatto i giochi per la qualificazione. Dopo 3′ di recupero può poi esplodere la festa: l’Inter è di nuovo in finale di Champions League.

IL TABELLINO

Inter-Milan 1-0

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (40′ st Gagliardini), Calhanoglu, Mkhitaryan (44′ Brozovic), Dimarco (21′ st Gosens); Martinez (40′ st Correa), Dzeko (21′ st Lukaku).

Allenatore: Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw (19′ st Kalulu), Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias (31′ st Saelemaekers), Diaz (31′ st Origi), Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli

Arbitro: Turpin

Marcatori: 29′ st Martinez (I)

Ammoniti: Thiaw (M), Barella (I), Tonali (M), Krunic (M), Tomori (M), Martinez (I)