Laura Bianchni e Matilde Danieli conquistano la tappa al Sun Padel Rimini.

Da venerdi’ 20 a domenica 22 maggio il prossimo appuntamento sui campoi deella Mima mare Pineta

Laura Bianchini e Matilde Danieli sono le vincitrici della tappa del ‘Padel Tour

2022’, circuito di tornei Open maschile e femminile organizzato dal comitato FIT

Emilia Romagna in collaborazione con Match Point e Net-Gen, andata in scena sui

campi del Sun Padel Rimini.

Dopo il maltempo che nel fine settimana precedente aveva costretto a rinviare il

torneo in programma al Galaxy Padel Ferrara (verrà recuperato alla fine del mese di

ottobre), una splendida giornata di sole ha accompagnato le sfide sul lungomare della

città adriatica in un week-end che ha visto scattare anche i campionati a squadre nei

quali sono impegnati tantissimi atleti e atlete. Bianchini (classifica 2.3) e Danieli (3.2),

entrambe tesserate per la Virtus Bologna, per cogliere la loro prima affermazione

insieme hanno messo in fila i due binomi più accreditati: in semifinale hanno regolato

64 75 Cristina D’Ettorre (3.1) e Federica Rossi (2.3), seconda testa di serie, e nel

match clou, intenso ed emozionante (durato quasi due ore), disputato davanti a una

buona cornice di pubblico, si sono imposte con il punteggio di 64 26 64 sulla

bolognese Chiara Sasdelli (2.3) e la padovana Alessia Madia (2.2), alle quali il

giudice arbitro Michele Cotelli aveva attribuito lo status di numero 1 del tabellone.

Queste ultime nel torneo che per il club riminese rappresentava un gustoso antipasto

in vista del torneo del circuito nazionale Slam by Mini che ospiterà nella sua

suggestiva location dal 27 giugno al 3 luglio, si erano qualificate per la finale

prevalendo di misura, per 75 46 63, su Maria Sole Ugolini (2.2) e Francesca Lepri

(4.1), entrambe portacolori del Padel Club Riccione.

Oltre a 100 preziosi punti per la classifica del circuito – il ‘Padel Tour 2022’ propone

ben 23 prove in tutto il territorio dell’Emilia Romagna per culminare nel Master finale,

al quale saranno ammessi i primi 32 giocatori e le prime 16 giocatrici del ranking – e

ai trofei del club organizzatore, le vincitrici hanno ricevuto in premio due eleganti e

comode borse della nuova linea padel ideata da Loft, brand italiano con produzione

100% nel nostro Paese che ha come punti fermi della propria filosofia passione,

espressione di sé e propensione ad uscire dagli schemi, con costante attenzione e

cura dei dettagli (proprio come chi ama cimentarsi con in mano una pala).

“E’ una bella soddisfazione fare centro al primo torneo di questo circuito che

disputiamo in coppia. Per questo successo ci tengo in modo particolare a ringraziare

lo staff tecnico del Pura Vida Riccione che mi segue dal punto di vista della

preparazione”, il commento a caldo di Laura Bianchini, in precedenza giunta nei

quarti nella prova disputata al Wonderbay San Marino. “Vorrà dire che visto come è

andata ci schiereremo insieme in altri tornei, compatibilmente con gli impegni di

lavoro – aggiunge con un sorriso Matilde Danieli, fisioterapista di professione, con un

passato da agonista nel tennis, fino alla classifica di 2.7 – sperando di cogliere

ancora buoni risultati e magari riuscire a meritarci il Master finale”.

Senza soluzione di continuità, le attenzioni si spostano ora subito sulla prossima

tappa, in programma da venerdì 20 a domenica 22 maggio sui campi del Mima

Mare Pineta a Milano Marittima (via Due Giugno 46, info 0544 992687). Iscrizioni

entro mercoledì 18 maggio sul portale myfit.federtennis.it .

PADEL TOUR: 23 TAPPE PiÙ MASTER FINALE – Le prossime prove in calendario:

20-22 maggio Mima (Mare Pineta)

10-12 giugno Country Racket World Bologna

17-19 giugno Padel Club Cattolica

24-26 giugno Misano Out Sporting Club

1-3 luglio Ravenna Padel Center

8-10 luglio New River Piacenza

15-17 luglio Cervia Padel 1994

22-24 luglio Up Tennis Torre Pedrera

29-31 luglio Padel Polisportiva Saliceta Modena

5-7 agosto The Wall Marina Romea

26-28 agosto Viserba Padel

2-4 settembre Padel Club Riccione

16-18 settembre Modena Set Point

23-25 settembre Massa Lombarda Padel

7-9 ottobre Padel Town Forlì

14-16 ottobre 051 Padel & Beach Casalecchio (BO)

21-23 ottobre Centro Padel Piacenza

(data da definire) Galaxy Padel Ferrara

novembre Master Finale