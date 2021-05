Serie A: Milan – Cagliari 0-0.

Il Milan poteva festeggiare la matematica partecipazione alla prossima Champions League ma i rossoneri fermati 0-0 dal Cagliari nel posticipo serale della 37^ giornata

La squadra di Semplici, già sicura della salvezza dal pomeriggio, ha giocato una partita ordinata costringendo anzi Donnarumma a due interventi miracolosi nella ripresa, prima su Pavoletti e poi su Godin. Per la formazione di Pioli, terza a pari punti col Napoli a quota 76, solo conclusioni da fuori area.. La squadra di Pioli, invece, terza a quota 76 punti come il Napoli e a più uno sulla Juventus, dovrà giocarsi tutto sul campo dell’Atalanta di Gasperini.



IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 0-0

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (18′ st Dalot), Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer (18′ st Meite); Saelemaekers (1′ st Leao), Diaz (12′ st Castillejo), Calhanoglu (44′ st Mandzukic); Rebic. A disp.: Tatarusanu, Tonali, Romagnoli, Hauge, Kalulu, Maldini, Krunic. All.: Pioli.

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli (41′ st Klavan), Godin, Carboni (43′ st Rugani); Nandez, Marin (33′ st Duncan), Deiola (41′ st Asamoah), Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti (33′ st Cerri). A disp.: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Simeone, Tramoni, Zappa, Sottil. All.: Semplici.

Arbitro: Massa

Ammoniti: Kjaer, Calabria (M); Marin, Carboni (C)