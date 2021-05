Rovera vince ancora su Ferrari alla 4 Ore del Red Bull Ring

Reduce dal successo nel Mondiale Endurance a Spa, l’alfiere di AF Corse ha fatto il bis con il primo centro personale nell’European Le Mans Series, ottenuto dalla pole position al volante della 488 insieme ai francesi Perrodo e Collard: “Gara molto intensa e weekend perfetto per tutta la squadra”

Alessio Rovera ha vinto la 4 Ore del Red Bull Ring in classe GTE in equipaggio con i compagni di squadra francesi François Perrodo ed Emmanuel Collard al volante della Ferrari 488 del team AF Corse. Dopo il successo in GTE Am alla 6 Ore di Spa alla prima nel Mondiale Endurance (FIA WEC) due settimane fa, il 25enne pilota varesino ha così conquistato la prima vittoria personale anche nell’European Le Mans Series, all’esordio stagionale in campionato.

Sul circuito austriaco di Spielberg Rovera è stato costantemente competitivo fin dalle prove libere. Sabato in qualifica ha poi fatto segnare la pole position fra le GTE con il tempo di 1’27”200, record della categoria. Domenica, in una gara dai tanti risvolti, il due volte campione italiano GT ha atteso gli stint di guida dei suoi compagni di squadra francesi, che si sono alternati nelle prime 2 ore e 45 lottando sempre per le posizioni da podio. Salito in abitacolo nell’ultimo stint, caratterizzato dal bagnato ma con le condizioni della pista che andavano migliorando con il calare della pioggia che ha caratterizzato la seconda parte della corsa, Rovera ha infine tagliato il traguardo in prima posizione di classe.

Rovera dichiara dopo il successo al Red Bull Ring: “La pole position mi mancava da Imola, nel Tricolore dello scorso anno, e fa sempre piacere: è il momento in cui si può esprimere tutta la velocità del pacchetto a disposizione. La gara è stata davvero intensa, combattuta fino all’ultimo perché noi avevamo montato in precedenza le intermedie e i rivali diretti erano invece sulle slick. Una bella soddisfazione, le condizioni erano difficili e i miei compagni hanno fatto una grande gara, Perrodo sull’asciutto nel primo stint era molto veloce. E’ stato un weekend perfetto per tutta la squadra. Ora andiamo al Paul Ricard, cercheremo di giocare le nostre chance anche lì”.

Il prossimo round della ELMS 2021 è la 4 Ore di Le Castellet nel weekend del 6 giugno.

European Le Mans Series 2021: 18 aprile Barcellona; 16 maggio Red Bull Ring; 6 giugno Le Castellet; 11 luglio Monza; 19 settembre Spa; 24 ottobre Portimao