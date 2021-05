Nuoto: l’Italia apre l’Europeo con 7 medaglie d’oro e record europeo di Giulia Terzi nei 200 misti

Prima giornata di gare ai campionati Europei “Madeira 2020” e l’Italia fa suonare l’inno di Mameli sette volte.

Ecco i neo campioni Europei:

Xenia Francesca Palazzo (Fiamme Azzurre / Verona Swimming Team) 400 m stile libero S8

Stefano Raimondi (Fiamme Oro / Verona Swimming Team) 100 m Rana SB9

Carlotta Gilli (Fiamme Oro / Rari Nantes Torino) 100 m Farfalla S13

Francesco Bocciardo (Fiamme Oro / Nuotatori Genovesi) 50 m stile libero S5

Emmanuele Marigliano (Centro Spotivo Portici) 50 m Rana SB2 – RECORD ITALIANO

Giulia Terzi ( Fiamme Azzurre / PolHa Varese) 200 m misti SM7 – RECORD EUROPEO

Alessia Scortechini (Circolo Canottieri Aniene) 50 m stile libero S10

Ma non basta perchè il resto degli italiani ha vinto altre 6 medaglie d’argento e 4 di bronzo.

Il medagliere per ora parla italiano e sia gli atleti di esperienza sia i debuttanti in nazionale hanno espresso un nuoto di alto livello come viene richiesto dal DT Riccardo Vernole:

“Ogni trasferta è pianificata da tempo e con grande attenzione, i tempi e le caratteristiche dei nostri e degli avversari sono studiati e ben conosciuti ma ogni volta che inizia una finale rimango sorpreso dalle straordinarie prestazioni che otteniamo. E il ritmo è talmente intenso – abbiamo un fuoriclasse praticamente in ogni gara – che l’emozione per la gara appena conclusa è ancora forte che già inizia la gara successiva.”

Straordinaria ed emozionante la gara dei 200 misti di Giulia Terzi ( Fiamme Azzurre / PolHa Varese) che nei 200 misti ha siglato il Record Europeo con 3:08.12 (precedente 3:12.82) gestendo le quattro nuotate in modo irresistibile e con un ritmo irraggiungibile dalle avversarie.

Da segnalare la particolare classifica del “plurimedagliati” con quattro italiani su cinque atleti:

-Francesco Bocciardo oro nei 50 stile libero S5 e argento nei 100 rana SB4

-Stefano Raimondi oro nei 100 rana SB9 e argento nei 50 stile libero S10

-Monica Boggioni argento nei 50 stile libero S5 e bronzo nei 100 rana SB4

-Alessia Berra bronzo nei 100 dorso S12 e nei 100 farfalla S12-S13