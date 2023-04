Andrea Sottil ha commentato così il pesante ko della sua Udinese all’Olimpico contro la Roma:

“La squadra ha impattato bene la partita: eravamo aggressivi, uscivamo da dietro come l’avevamo preparata – le sue parole a Dazn -. Poi è arrivato questo rigore su una mischia, sappiamo bene che la Roma sui piazzati è forte. La squadra è rimasta in partita, quello che fa arrabbiare è il modo in cui abbiamo preso il secondo gol, sbagliando l’unica preventiva da fare”.