SERIE BKT – Ternana-Pisa 2-1

di Stefano GIovagnoli: “PIAZZA DEI MIRACOLI AL LIBERATI”. TERNANA BRUTTINA NEL PRIMO TEMPO RISCHIA DI “CADERE” NEI PLAY OUT, MA NELLA RIPRESA RIPRENDE QUOTA IN CLASSIFICA, RIBALTA IL PISA 2 A 1 E LA BUTTA GIU’ DALLA TORRE VEDENDO ANCHE I PLAY OFF

Un primo tempo abulico della Ternana, nella ripresa la svolta sia per il temperamento dimostrato dalla squadra, che nella concretezza dove il risultato parziale in favore dei toscani è stato ribaltato facendo “cambiare faccia” al Pisa che, evidentemente, non si aspettava una metamorfosi così evidente.

Il risultato di 2 a 1 per la Ternana è puro “ossigeno” per respirare di più aria di salvezza, che quella dei play out oltre ad una buona dose di ottimismo.

La classifica è migliore con l’aggancio al Modena e al Palermo a quota 43 punti con 6 lunghezze di vantaggio sulla zona pericolo di Cosenza e Cittadella a 37.

La decisione del Pisa con cui ha attaccato lo specchio della porta non ha stentato a dare i suoi frutti perché, già al sesto minuto, gli ospiti sono passati in vantaggio con una rete, propiziata da un cross dalla sinistra e rifinita con un tocco di esterno da Moreo, che ha finito per sorprendere Iannarilli sul primo palo.

Il problema è che il Pisa attacca lo spazio con molta veemenza, quello che avrebbe dovuto fare la Ternana è, invece, l’azione rossoverde non ha mordente

ed è “farcita” da errori nei passaggi risolutivi come nelle due ultime trasferte.

Il Pisa è andato vicino al raddoppio con una bella azione viziata da un fuorigioco, ma anche da un macroscopico errore difensivo che ha fatto trovare Torregrossa solo davanti al portiere con Iannarilli che ha dato una “mano” alla squadra.

La Ternana è in balia degli avversari, visto che dimostra di non avere la giusta reazione al goal subito, magari in difficoltà mentalmente, ma anche tecnicamente ribadendo il concetto dei passaggi sbagliati e lenta nei recuperi sugli avversari.

La squadra poi manca di inventiva ed anche di concretezza con tanta difficoltà ad “imbastire” un’azione da rete sia per la mancanza dei “rifornimenti”, che per l’assenza di brillantezza degli attaccanti e dei trequartisti nel fare il giusto gioco.

Ci poteva essere pure una svolta se il portiere del Pisa Nicolas non fosse intervenuto sul pallone fermando regolarmente Falletti, lanciato a rete, inducendo l’arbitro a cambiare la versione del verdetto dopo un consulto a var.

Aveva preso la decisione di assegnare un rigore alla Ternana poi revocato.

Negli ultimi minuti del primo tempo il copione della gara non è cambiato più di tanto con la Ternana in attacco, ma senza costrutto ed il Pisa più veloce ed incisivo nel ribaltamento di fronte. Nel recupero l’unico “acuto” rossoverde con una gran botta di Agazzi respinta dal portiere del Pisa e dalla traversa.

Ad inizio secondo tempo, ancora una traversa della Ternana con Diakite’ di testa con la complicità del portiere ospite. Sorensen ha trovato le “mani” di Nicolas

sempre con il colpo di testa e successivamente ha mancato la porta di un soffio a testimonianza di una Ternana ora maggiormente propositiva in campo.

Il colpo di testa di Coulibaly al 15’ si è perso di poco sul fondo ma è stato, comunque, un ulteriore segnale di risveglio della formazione di casa.

Al 26’ c’è stata la svolta determinante della partita quando il var è entrato nuovamente in azione per segnalare un tocco di braccio di Caracciolo nell’area del Pisa assegnando alla Ternana un calcio di rigore, trasformato al 27’ da Favilli con una conclusione secca e centrale.

Al 30’ goal vittoria di Falletti dopo una palla recuperata da Agazzi e giocata bene in attacco con una serie di “passaggi alla mano” con l’assist di Favilli ed il tiro in porta di Falletti che poi, nell’esultare, si è tolto la maglia ed è stato ammonito.

IL TABELLINO

TERNANA-PISA 2-1

ERNANA (4-3-2-1): Iannarilli, Diakite’, Sorensen, Mantovani, Corrado, Di Tacchio (16’ st. Partipilo), Coulibaly (40’ st. Cassata)’ Agazzi, Palumbo (40’ st. Defendi), Falletti (32’ st. Proietti), Favilli (32’ st. Donnarumma). All. C. Lucarelli

PISA (4-3-1-2): Andrade, Caracciolo, Marin, Torregrossa (12’ st. Gliozzi), Nagy (37’ st. Sigilli), Beruatto, Zuelli (12’ st. Gargiulo), Moreo (37’ st. Masucci), Calabresi, Morutan (25’ st. Tramoni), Barba. All. L. D’Angelo

ARBITRO: Giampiero Miele di Nola

ASSISTENTI: Mario Vigile (Cosenza); Alex Cavallina (Parma)

IV UFFICIALE: Luca Cherchi (Carbonia)

VAR: Michael Fabbri (Ravenna); Giacomo Paganesi (Bergamo)

RETI: 6’ pt. Moreo (Pisa); 27’ st. Favilli (Ternana) su calcio di rigore

30’ st. Falletti (Ternana)

AMMONITI: Di Tacchio (Ternana); Beruatto (Pisa); Mantovani (Ternana); Falletti (Ternana)

RECUPERO: 1’ pt.; 6’ st.

SPETTATORI: 4.446 di cui 1.723 abbonati. Incasso 29.831, 00

Rateo abbonati: € 13.785, 39