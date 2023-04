Rma , tris all’Udinese. Giallorossi consolidano laposizione in Champions

La Roma non sbaglia l’appuntamento e supera 3-0 l’Udinese nella sfida valida per la 30esima giornata di Serie A, conquista la terza vittoria consecutiva in campionato

A sbloccare il match dell’Olimpico è Bove, che al 37′ raccoglie il rigore calciato sul palo da Cristante e porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa capitan Pellegrini trova il raddoppio in contropiede, prima che Rui Patricio neutralizzi il penalty di Pereyra blindando la vittoria. Nel recupero arriva il tris , autore cAbraham, che ritrova il gol dopo oltre due mesi.

IL TABELLINO

Roma-Udinese 3-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini , Smalling , Llorente ; Celik (29′ st Spinazzola ), Cristante , Bove , El Shaarawy (29′ st Zalewski ); Pellegrini (44′ st Tahirovic), Wijnaldum ; Belotti (29′ st Abraham ).

Allenatore: Mourinho

Udinese (3-5-1-1): Silvestri ; Becao , Bijol , Perez; Ehizibue (26′ st Ebosele), Samardzic (33′ st Pafundi), Walace , Lovric (33′ st Nestorovski), Udogie (41′ st Masina); Pereyra ; Success (33′ st Thauvin 5,5).

Allenatore: Sottil

Arbitro: Giua

Marcatori: 37′ Bove (R), 10′ st Pellegrini (R), 45’+1 st Abraham (R)

Ammoniti: Pereyra (U), Success (U), Ehizibue (U), Mancini (R), Thauvin (U)