José Mourinho non nasconde la soddisfazione per la preziosa vittoria contro l’Udinese:

“Abbiamo fatto diversi cambi rispetto all’Europa League, abbiamo rischiato qualcosa, ma c’è stata un’ottima risposta di squadra – ha raccontato il tecnico della Roma ai microfoni di Dazn -. Il risultato può far pensare a una partita facile, ma non lo è mai stata, neanche sul 2-0 ero tranquillo. La partita è finita solo sul terzo gol, ma non è il risultato che ho percepito nel corso della gara”.