Moto3 Gp Americhe: Ortola su tutti!

Moto3 Gp Americhe Austin Gara – Stupenda e combattutissima gara della classe Moto3 ad Austin, teatro del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2023.

Ivan Ortolà, pilota del Team MTA Angeluss, partiva dalla prima fila, terzo tempo.

Subito dopo il via il #48 è stato autore di un vero e proprio numero da rodeo, con la sua KTM che ha tentato di disarcionarlo, ma con un pizzico di fortuna la sua corsa è proseguita, anche se dalla 21esima posizione.

Ortolà ha tagliato il traguardo in testa andando a cogliere la prima vittoria in carriera.Grande gioia per il pilota valenciano, che ha battuto un grandissimo Masia, sesto dopo il contatto con Sasaki e autore in soli due giri di una incredibile rimonta.

Sul podio è salito anche Xavier Artigas, che in sella alla CFMoto del PruestelGP ha avuto la meglio sul brasiliano Diogo Moreira, pilota KTM MT Helmets – MSI.

Moto3 Gara Austin – GP Americhe – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 48 Ivan Ortola Ktm Angeluss Mta Team 32:01.062 2 5 Jaume Masia Honda Leopard Racing +0.457 3 43 Xavier Artigas Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp +0.558 4 10 Diogo Moreira Ktm Mt Helmets – Msi +0.567 5 96 Daniel Holgado Ktm Red Bull Ktm Tech3 +0.657 6 53 Deniz Oncu Ktm Red Bull Ktm Ajo +9.493 7 38 David Salvador Ktm Cip Green Power +9.547 8 80 David Alonso Gasgas Valresa Gasgas Aspar M3 +9.663 9 6 Ryusei Yamanaka Gasgas Valresa Gasgas Aspar M3 +9.975 10 99 Jose Antonio Rueda Ktm Red Bull Ktm Ajo +10.085 11 27 Kaito Toba Honda Sic58 Squadra Corse +12.430 12 64 Mario Suryo Aji Honda Honda Team Asia +15.789 13 95 Collin Veijer Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact Gp +15.967 14 19 Scott Ogden Honda Visiontrack Racing Team +16.179 15 54 Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse +16.214 16 55 Romano Fenati Honda Rivacold Snipers Team +23.833 17 92 David Almansa Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp +24.204 18 7 Filippo Farioli Ktm Red Bull Ktm Tech3 +24.401 19 16 Andrea Migno Ktm Cip Green Power +24.676 20 72 Taiyo Furusato Honda Honda Team Asia +24.913 21 22 Ana Carrasco Ktm Boe Motorsports +35.940

Classifica piloti

1 Diogo Moreira 49 2 Daniel Holgado 49 3 Xavier Artigas 32 4 Jaume Masia 31 5 Tatsuki Suzuki 27 6 Ivan Ortola 25 7 David Muñoz 20 8 Stefano Nepa 19 9 Kaito Toba 19 10 Jose Antonio Rueda 19